Cabo Frio recebeu visita técnica do Estado para avaliação de terrenos para a construção de moradias de interesse social

Cabo Frio deu um passo importante para receber mais um projeto de habitação no município. A Prefeitura recebeu nesta quarta-feira (03) a equipe técnica da Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social. A visita faz parte de um processo de avaliação de 15 terrenos aptos para receber projetos de construção de residências com valores acessíveis e adequadas para a população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade.

Os terrenos visitados estão localizados nos bairros: Nova Cabo Frio e Caminho de Búzios, no distrito-sede, e Terramar, em Tamoios. A visita contou com a participação de agentes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Saneamento, de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, de Obras e Serviços Públicos, de Relações Institucionais e Captação de Recursos entre outros setores da gestão municipal, além da equipe do governo do Estado do Rio de Janeiro.

“A visita da equipe técnica da Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social é um importante passo para a concretização de projetos de construção de habitações populares. Estamos trabalhando para garantir o acesso à moradia digna para a população. A atual gestão está empenhada neste projeto”, afirmou o secretário Carlos Augusto, responsável pela pasta da Habitação no Município.

Após a avaliação dos terrenos, a Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social vai elaborar um relatório técnico que será encaminhado à Prefeitura de Cabo Frio. Com base no relatório, o poder público municipal vai definir os projetos que serão desenvolvidos nos terrenos.