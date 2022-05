Cabo Frio retoma obra de recuperação do deck do Boulevard Canal

A Prefeitura de Cabo Frio retomou nesta segunda-feira (23) a obra de recuperação do deck do Boulevard Canal. O trabalho começou pela Rua Marechal Floriano, no bairro São Bento, na altura da Casa Scliar. A previsão é de que o serviço seja realizado no prazo de 90 dias.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Alan Nascimento, toda a estrutura de madeiramento do deck do Canal Itajuru, incluindo os barrotes, peças que dão sustentação ao piso, será removida e substituída por novas peças. Para a realização do trabalho, a Prefeitura conta com mão de obra terceirizada, contratada via licitação, no valor de R$ 181.823,37. O material utilizado é próprio da Prefeitura.

“A obra de recuperação do deck do canal foi iniciada no ano passado. Mas na época foi constatada a necessidade de mão de obra especializada para realizar o serviço. Desta forma, a contratação da empresa foi licitada e a vencedora do processo iniciou o trabalho nesta segunda-feira. Todo o material utilizado no serviço foi adquirido pela Prefeitura, também em processo licitatório”, explica o secretário.

A retirada do madeiramento seguirá pela Rua Marechal Floriano, em seguida pela Avenida dos Pescadores, no sentido para a Rua Jonas Garcia. Neste período, os pedestres deverão estar atentos à sinalização no local.