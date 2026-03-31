Cabo Frio sedia Encontro de Formação para artistas e gestores das Baixadas Litorâneas do Rio de Janeiro

Na próxima semana, dia 7 de abril, Cabo Frio vai sediar o Encontro de Formação para artistas e gestores, promovido pelo Ministério da Cultura (Minc), em parceria com a Secretaria de Cultura. O evento é direcionado a artistas e gestores das Baixadas Litorâneas e vai acontecer no Museu e Casa de Cultura José de Dome – Charitas, das 15h30 às 20h30. As inscrições podem ser feitas no link (https://forms.gle/Nnibk294mi88Akxk8) ou presencialmente no dia da atividade.

A formação é dividida em quatro encontros, sendo dois presenciais e dois on-line. Entre os conteúdos repassados aos participantes, a capacitação abordará desde a história dos direitos culturais no Brasil até a captação de recursos, leis de incentivo e editais, além de debater diversidade e participação social. O curso completo tem carga horária de 22 horas e dá direito a um certificado oficial do Ministério.

De acordo com o Governo Federal, o objetivo é capacitar os trabalhadores da cultura local e fortalecer o Sistema Nacional de Cultura (SNC), garantindo que as políticas públicas cheguem a quem faz a arte acontecer diretamente nos territórios.

“Cabo Frio, como um município central e potente na Baixada Litorânea, recebe esse encontro com total consciência da importância de gestores, atores e agentes culturais estarem capacitados. Sabemos o compromisso do Minc com a descentralização de acesso e fomento às artes em Cabo Frio e em toda região. Esperamos que essa formação seja produtiva e de muita troca entre os municípios”, destacou o secretário Municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes.

O segundo encontro presencial será no dia 14 de abril, às 13h30, na Sala Funarte do Palácio Capanema, na cidade do Rio de Janeiro. Para finalizar a carga horária, dois encontros virtuais serão realizados em plataforma on-line. As datas serão combinadas com as turmas, durante os encontros presenciais.

SERVIÇO

1º Encontro de Formação Cultural do MinC – Região Baixadas Litorâneas

Data: 7 e 14 de abril (encontros presenciais)

Local: Museu e Casa de Cultura José de Dome – Cabo Frio (RJ) e Palácio Capanema – Rio de Janeiro (RJ)

Inscrições: https://forms.gle/Nnibk294mi88Akxk8 ou presencialmente no dia e local do início do curso.