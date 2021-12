Cabo Frio sedia etapa da 5ª Copa do Brasil de Fotografia

Estão abertas as inscrições para a etapa cabo-friense da 5ª Copa do Brasil de Fotografia. O projeto, que roda diversos estados do Brasil, incentiva a integração entre os fotógrafos, promovendo a arte milenar da fotografia. O circuito conta com provas on-lines e presenciais.

A etapa in loco de Cabo Frio vai acontecer no dia 12 de dezembro, às 10h, na Rua Marechal Floriano, 283, no Boulevard Canal. A inscrição pode ser feita no site oficial (www.copadobrasildefotografia.com.br) até o dia 08, para quem desejar a camisa do evento, e até o dia 11 para inscrições sem os kits do evento.

As inscrições para a Copa do Brasil de Fotografia podem ser feitas para as categorias Light, Expert, Mobgrafia, Ensaio (Modelo + Assistente + Fotógrafo), Equipes e Especiais (Responsabilidade Social). Serão premiados, em cada categoria, o 1º lugar com troféu e diploma virtual, 2º lugar e 3º lugar com diploma virtual.

As especificidades de cada segmento, assim como os pré-requisitos obrigatórios, estão definidas no regulamento oficial, postado no site da organização. A prova on-line será destinada aos fotógrafos de qualquer nacionalidade que estejam dentro do território nacional e brasileiros residentes em qualquer lugar do mundo, desde que cumpram as obrigatoriedades determinadas. A avaliação virtual ocorrerá em dia e horário definidos pela organização.

Tendo Cabo Frio como cenário pela primeira vez, neste ano a Copa Brasil de Fotografia passou pelo Theatro Municipal e a Confeitaria Colombo, ambos no Rio de Janeiro e o Museu da Fotografia, em Fortaleza. O circuito fotográfico desembarca em Cabo Frio para finalizar a temporada e tendo em disputa a pontuação duplicada, para somar ao ranking final.

O projeto é uma realização da “Conheça Pesquisa de Mercado e Soluções Empresariais”, em parceria com “Domínio Fotográfico” e “Agência Cariocastur. Nos anos anteriores à pandemia, o circuito passou por Petrópolis, Juiz de Fora, São Paulo, Caçapava, Armação dos Búzios e Rio de Janeiro. A Copa teve a primeira edição em março de 2017, em Petrópolis.