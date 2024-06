Cabo Frio Summit 2024: Com o tema “Economia do Mar”, evento reúne Turismo e Tecnologia

https://www.sympla.com.br/evento/cabo-frio-summit-2024-economia-do-mar/2493974

O objetivo do Cabo Frio Summit é identificar e catalisar oportunidades para inspirar, fomentar, apoiar, conectar e cooperar com os mais variados setores da economia, através de ações de inovação, tecnologia e qualificação. Também tem como foco incentivar a transformação e a evolução dos destinos sob o ponto de vista de cidades inteligentes, sustentáveis, criativas, inovadoras e humanas. “Esta é uma iniciativa voltada para o fortalecimento dos Hubs de Inovação da Costa do Sol, assim como o segundo evento voltado especificamente para a Economia Azul, o primeiro foi em Búzios. A união entre o Condetur e a Costa do Software irá identificar e integrar os Hubs de Inovação regionais. Teremos as visões dos setores público e privado e da Academia”, explica Marco Navega, presidente do Condetur Costa do Sol.

Na programação do Cabo Frio Summit estão quatro painéis temáticos que serão comandados por representantes do Sebrae RJ, Firjan Regional, Governo do Estado do Rio, Prefeituras de Cabo Frio, Maricá e Niterói, UFRJ e UENF, entre outras instituições. São eles: “A Economia do Mar e suas Tendências”, “Potencialidades Regionais na Economia do Mar”, “Projetos e Pesquisas” e “Ecossistemas: Estudo de Casos das Regiões do RJ”.

Cabo Frio foi escolhida para sediar o evento por ser a segunda maior população da Costa do Sol, “além de representar um importante centro comercial e oferecer gastronomia e hospedagem de alto nível”, comenta Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention. “E ainda tem a proximidade com a capital, a integração com a Bacia de Campos e o Aeroporto Internacional muito próximo à Macaé, a Capital Nacional da Energia. E mais: História, Indústria Criativa e Soft Power, um mundo de oportunidades a serem exploradas”, reforça Gustavo Miguelez, produtor do evento e idealizador do Costa do Software.

Sobre o Costa do Software, Miguelez explica: “É um programa que se posiciona como um Ecossistema Produtivo Regional reunindo iniciativas, organizações e hubs. Na mira, a inovação tecnológica como instrumento para o desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade da Costa do Sol”.

Cabo Frio Summit 2024

Data: 03 de julho de 2024 (quarta-feira)

Horário: das 10h às 13h

Local: Malibu Palace Hotel – Praia do Forte

Inscrições gratuitas:

https://www.sympla.com.br/evento/cabo-frio-summit-2024-economia-do-mar/2493974

Programação:

. 9h30 – Credenciamento, Welcome Coffee & Networking

. 10h – SESSÃO DE ABERTURA

– Condetur: Marco Navega (Presidente)

– Costa do Software: Gustavo Miguelez (Idealizador e head do programa)

. 10h10 – Painel: “A ECONOMIA DO MAR E SUAS TENDÊNCIAS”

– SEBRAE RJ: Renato Regazzi (Gestão Tecnológica e Assessor da Presidência do Sebrae/RJ)

– Governo do Estado: Felipe Peixoto (Sec. Energia e Econ. do Mar)

– FIRJAN: Ricardo Gadagnin (Presidente Firjan Regional)

. 10h40 – Painel: “POTENCIALIDADES REGIONAIS NA ECONOMIA DO

MAR”

– Secretaria de Turismo de Cabo Frio

– Secretaria de Tecnologia de Niterói

– Secretaria Público Privada de Maricá

. 11h20 – Painel: “APRESENTAÇÃO DE PROJETOS E PESQUISAS”

– UFRJ (Geoparques)

– IFRJ (Bioincrustação e Potencial para Mercado)

– IEAPM (Laboratório Biotecnologia Marinha)

. 12h10 – Painel: “ECOSSISTEMAS – ESTUDO DE CASOS – REGIÕES DO RJ”

– Aldeia Tech (Economia do Mar)

– SEDEN Niterói (Proposta implantação Centro de Economia Circular das Comunidades Pesqueiras Piratininga e Itaipu)

– Araribóia Valley (Niterói)

– Condomínio Empresarial (Vale do Café)

– UENF (Agência de Inovação de Campos)

. 12h50 – Pitch instituições presentes & Apontamentos para o futuro

. 13h – Sessão de Networking: Momento ALOHA para agradecimento

ao mar e despedida dos amigos

