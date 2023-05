Cabo Frio: Tangará finaliza obras e Maria Joaquina entra no cronograma da secretaria de obras e serviços públicos

Secretário de Obras, Vanderson Bento também expõe número de obras feitas nesses 5 meses.

Nessa última semana a secretaria de obras e serviços públicos esteve finalizando o bairro do Tangará na rua Castro Alves, onde iniciou seu projeto com a topografia na rua desde dia 18 de abril. E após esse período, foi concretizada essa semana, as trocas de manilhas para a rede de drenagem e construção de PV. Além dos reparos internos, o calçamento da rua será feito após uma espera de 10 dias, período necessário aguardado para compactação do solo, para que assim possa receber adequadamente o asfalto. Resolvendo a problematiza de dentro para fora.

Também receberam reparos e trocas de manilhas as ruas: Fortaleza (Jardim Caiçara), Romário Gomes (Jardim Falmboyant), Antônio Feliciano de Almeida (Centro), Hildebrando F. Assunção (Centro).

O bairro Maria Joaquina, na rua das Águas entrou no cronograma após muito ser solicitada pela situação de alagamentos. A situação da rua foi estudada para receber essas manilhas durante a semana e já está sendo feita a ação na rua.

A rua do Hipermercado Extra, Maninho Carriço, também foi recapeada totalmente pela secretaria de obras e serviços públicos.

Além da Geraldo de Abreu, rua Abgail dos Santos e rua Finlândia. Estão sendo postos também reposição de paralelos no Manoel Correa, na rua das Dunas.

Em entrevista nesta quinta-feira (25), Vanderson participou de um debate em live do YouTube e Instagram do Talk Show dos Lagos, ao lado das lideranças, Thiago Loyola, Edvaldo da Intel e Átila Motta para tratar de assuntos sobre o bairro Caiçara.

Durante o programa, o secretário de obras, Vanderson Bento, divulgou aproximadamente o número de obras feitas nesses 5 meses de cargo.

“ Nós tapamos mais de dois mil buracos em Cabo Frio! Nós trocamos mais de mil manilhas, e fizemos intervenção em mais de duzentas e trinta ruas em Cabo Frio (…) fizemos pavimentação total em dezenove ruas.” Foram os dados trazidos por Vanderson, ao vivo.

Durante a semana, o secretário ainda reuniu moradores e líderes do bairro Jardim Naultilus e participou de uma reunião afim de acompanhar as necessidades e adiantar as futuras obras que vão ser feitas. Está já é a segunda reunião feita em conjunto com a secretaria de obras e sua equipe.