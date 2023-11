Cabo Frio tem esquema especial de limpeza no aniversário da cidade e feriado da Proclamação da República

A cidade de Cabo Frio comemora 408 anos de fundação na próxima segunda-feira (13), feriado local. Para garantir a manutenção e ordenamento no distrito-sede e em Tamoios durante o feriado prolongado, um esquema de trabalho foi montado pela Companhia de Serviços do município (Comsercaf).

A operação começa nesta sexta-feira (10) e findará na madrugada de quinta-feira (16), pois se estenderá até quarta-feira (15), quando se comemora a Proclamação da República – feriado nacional. O objetivo é atender à demanda gerada pelas festividades de shows e desfiles cívicos que acontecerão no município.

No primeiro distrito, a coleta de resíduos contará com uma média de 110 servidores por dia. O trabalho terá auxílio de dois tratores, um caminhão truck e um barco recolhendo o lixo da Ilha do Japonês, além de três carros de apoio. As folgas dos servidores que trabalham na coleta de lixo serão suspensas durante todo o feriado.

Já o setor de varrição atuará a partir das 5h na orla e areias das praias do Forte, Peró, Conchas, Dunas e Ilha do Japonês, e, também, da Passagem e Boulevard Canal. O serviço contará com 105 servidores. Outra equipe, composta por 22 funcionários, assume a limpeza das 17h às 00h, nas areias e na orla da Praia do Forte, Peró, Praia das Conchas e Ilha do Japonês.

Em Tamoios, a coleta de resíduos acontecerá das 6h às 2h e terá um efetivo de 46 servidores divididos em turnos. O trabalho será realizado com oito compactadores, seis caminhões truck, quatro retroescavadeiras e uma pá mecânica, para casos de emergência, além de três carros de apoio.

Na varrição serão 86 funcionários para atender à Orla de Tamoios, distribuídos durante todo o feriado, com atividades na Orla de Tamoios, na Rodovia Amaral Peixoto e na área do entorno do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, na Avenida Independência, onde acontecerão os shows em comemoração ao aniversário da cidade. Também serão disponibilizadas 16 lixeiras em pontos estratégicos para descarte correto de lixo.

