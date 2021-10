Cabo Frio tera Curso de Roteiro Histórico para guias de Turismo

Os guias de turismo de Cabo Frio cadastrados no Ministério do Turismo (Cadastur) serão capacitados com um curso sobre Roteiros Históricos.

O curso será realizado através de parceria entre a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer e o historiador Acioli Jr, autor do livro recém-lançado “Roteiros Ambientais e Patrimoniais da Cidade de Cabo Frio”. As inscrições já estão sendo realizadas de forma online no site da Prefeitura desde o último dia 27. O início das aulas ainda não foi divulgado.

“Esse projeto tem como objetivo a valorização e o fomento do turismo histórico e patrimonial, utilizando roteiros curtos, a pé, em grupos restritos para retomada gradativa do Turismo”, explica o secretário municipal Carlos Cunha.

A atividade será dividida em cinco módulos, sendo que apenas a primeira aula será online, com duração de 1h30.

Já os quatro módulos seguintes serão presenciais, com duração de 3h cada, com os guias de Turismo já fazendo o roteiro. Como material de apoio, será disponibilizada uma apostila virtual com o conteúdo de cada módulo.