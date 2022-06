Cabo Frio terá Dia D de vacinação contra Covid-19, influenza e sarampo neste sábado  

Com o objetivo de ampliar as taxas de cobertura vacinal no município, a Prefeitura de Cabo Frio vai promover neste sábado (4) um Dia D de vacinação contra a covid-19, sarampo e influenza. Ao todo, 22 unidades estarão abertas das 9h às 17h, para aplicação dos três imunizantes. Além de mais uma oportunidade para imunização, o dia de mobilização vacinal encerra as campanhas nacionais contra o sarampo e a gripe influenza.

Para a imunização contra a gripe influenza, podem ser vacinados os idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e puérperas e pessoas acima de 5 anos que façam parte dos grupos prioritários. São eles quilombolas; indígenas; pessoas com deficiência permanente e com comorbidades; caminhoneiros; população privada de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; e professores do ensino básico e superior, portuários, forças armadas, forças de segurança e salvamento, sistema prisional e transporte rodoviário de passageiro urbano. Contra o sarampo serão vacinados os trabalhadores de saúde e crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já contra a covid-19, a vacinação está aberta para toda a população acima de 5 anos.

“Precisamos imunizar o público-alvo para evitarmos as doenças que são previsíveis. A vacinação contra o sarampo permitirá interromper a circulação ativa do vírus do sarampo no país, minimizar a carga da doença, proteger a população, além de reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde em decorrência de mais esse agravo. Neste sábado é um dia importante para levar as crianças para que os profissionais de saúde possam avaliar a caderneta de vacinação, todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos precisam ser vacinadas contra o sarampo e a gripe”, afirma a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde de Cabo Frio, Patrícia Freitas.

Além da vacinação, as unidades estarão abertas para o acompanhamento do Auxílio Brasil. As equipes vão realizar ações de medição, pesagem e verificação de cartão de vacinas dos beneficiários, a fim de checar o cumprimento das condicionalidades do programa federal.



Confira abaixo a lista de postos que vão realizar a vacinação:

Casa da Criança – (ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança);

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº;

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº;

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200;

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº;

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº;

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51;

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº;

PAM Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº;

ESF Botafogo – Estrada de Botafogo, s/nº;

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº;

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº;

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38;

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135;

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – – Rua Florisbela, s/nº, bairro Braga;

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10;

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37;

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478;

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº;

ESF Praia do Siqueira – Travessa Amapá, s/nº;

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510;

UBS Antônio Lima Filho – R. Olinda, 352 – Palmeiras;