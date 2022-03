Cabo Frio terá evento especial para as mulheres

Vem aí uma programação muito especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

Integrando o cronograma, o evento “Mulheres na Praça’ terá uma série de atividades que serão realizadas das 13h às 17h, na Praça Porto Rocha, com o objetivo de fortalecer a luta pela igualdade de direitos em todos os segmentos da sociedade.

O encontro é promovido pela Superintendência dos Direitos da Mulher e conta com uma Roda de Conversa sobre os “Direitos Humanos das Mulheres”, um varal-escrita para as mulheres, alongamento funcional com bambolês, dança livre, dinâmica para pessoas com deficiência e apresentação de dança da Escola de Dança Carlos Eduardo. Para lembrar o número de feminicídios registrados na Baixada Litorânea, também serão montadas cruzes na praça.