Feijoada já é bom, quando é para ajudar os bichinhos fica ainda melhor!

Vem aí a Feijoada Beneficente em prol do Canil Municipal, aberta para toda família se deliciar e ainda contribuir para mais bem-estar para os cães e gatos que vivem no Canil. Haverá também a opção vegana do prato.

Reúna a família e já marca na agenda! A Feijoada Beneficente será no dia 23 de abril, a partir das 11h, no Parque de Exposições de Tamoios, na Fazenda Campos Novos.