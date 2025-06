Cabo Frio terá novos letreiros turísticos nos principais pontos da cidade

A Prefeitura de Cabo Frio decidiu como serão os novos totens turísticos instalados nos principais pontos da cidade. A proposta, apresentada pelo secretário de Comunicação, Paulo Becker, visa reforçar a identidade visual de Cabo Frio e valorizar os cartões-postais da cidade, promovendo engajamento nas redes sociais de moradores e turistas.

Conhecidos mundialmente como “cenários instagramáveis”, os totens têm sido adotados por diversas cidades turísticas ao redor do mundo. A ideia é criar ambientes convidativos para fotografias, estimulando a divulgação espontânea de Cabo Frio nas redes sociais.

“O mundo inteiro já aderiu a essa tendência. A cidade mais bonita do Brasil precisava ter uma marca à altura da sua beleza. E a marca da gestão atual, que já vem sendo elogiada até internacionalmente, agora ganhará ainda mais visibilidade com a criação de cenários que reforcem nosso orgulho de ser cabo-friense”, destacou o secretário Paulo Becker.

Durante reunião, o secretário apresentou protótipos que ilustram como devem ser os novos tótens. A iniciativa, segundo ele, também atende a um pedido do prefeito Dr. Serginho, que determinou que os equipamentos estejam presentes em diferentes regiões da cidade, incluindo praias, praças e pontos de grande fluxo turístico.

Um dos locais já confirmados para receber o totem, além da Praia do Forte, é o Pontal do Santo Antônio, em Tamoios. Outros pontos serão anunciados em breve pela Prefeitura, que está finalizando os detalhes técnicos e logísticos da implantação.

A nova ação integra o projeto de valorização do turismo, do patrimônio urbano e da promoção da cidade como um dos principais destinos turísticos do país.