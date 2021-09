Cabo Frio terá trilha ecológica sensorial no Pontal do Peró

Equipes da Prefeitura de Cabo Frio já estão trabalhando na criação de mais uma trilha ecológica sensorial. Será a segunda do município: a primeira, criada pelo atual governo, foi inaugurada no último mês de junho na Fazenda Campos Novos, em Tamoios, sendo a primeira trilha inclusiva e totalmente acessível de toda a região Costa do Sol.

De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha, este tipo de trilha, além de trabalhar os sentidos e sensações, é totalmente acessível.

“A trilha da Fazenda Campos Novos é acessível a qualquer tipo de deficiência, inclusive para cadeirantes, porque o percurso é totalmente linear, plano e largo. Esta nova, no entanto, não terá acessibilidade completa, por conta do solo acidentado, mas contará também com sinalização em braille, atendendo assim um público selecionado”, explicou Cunha.

Devido à curta distância do percurso, o secretário lembra que ela será indicada para todas as idades, igual a de Tamoios, que possui um quilômetro de extensão. A previsão de inauguração, segundo Carlos Cunha, é ainda para este setembro. A ação conta com o apoio da Associação de Moradores do local.

“Nossa equipe está desenvolvendo todo o projeto para a exploração responsável do local, criando um novo atrativo turístico sustentável”, reforçou Carlos Cunha.