Cabo Frio terá vacinação contra raiva animal neste sábado

Neste sábado (09), a Prefeitura de Cabo Frio avança em mais uma etapa da campanha de vacinação contra a raiva animal, através de uma ação realizada pela Secretaria de Saúde.

Das 9h às 16h, a vacinação antirrábica será realizada em 15 postos que serão montados nos bairros Vila do Sol, Guarani, Manoel Corrêa, Praia do Siqueira, Palmeiras, Gamboa, Peró, Cajueiro, Jardim Caiçara, Parque Burle, Braga, Vila Nova, Passagem, Itajuru e Recanto das Dunas.

A imunização será para cães e gatos, a partir de três meses de idade, que não tenham sido vacinados este ano. Os tutores devem apresentar a carteira de vacina do animal, e quem não tiver, receberá o documento no momento do atendimento.

Para a segurança do pet, aqueles que tenham menos de três meses de idade, estejam doentes, mal nutridos, fracos, usando antimicrobianos ou anti-inflamatórios, não devem ser vacinados, assim como fêmeas em lactação ou gestação, ou animais que tenham apresentado reação alérgica a essa mesma vacina anteriormente.

Confira os locais de vacinação:

Vila do Sol – Rua Flor de Maio, 120 (Praça da Vila do Sol)

Guarani – Avenida Bispo Almir dos Santos (Praça do Guarani)

Manoel Corrêa – Rua Panamá S/N (Escola Themira Palmer)

Praia do Siqueira – Rua Rio de Janeiro, 04

Palmeiras – Rua Vitória, 308

Gamboa – Rua José Rodrigues Póvoas (Praça da Gamboa)

Peró – Rua do Moinho, 25

Cajueiro – Rua Machado de Assis, 15

Jardim Caiçara – Rua Índia, 40

Parque Burle – Rua Alemanha (Praça do Parque Burle)

Braga – Rua José Maria Gil, 813

Vila Nova – Praça da Vila Nova

Passagem – Praça da Bandeira

Itajuru – Ginásio Alfredo Barreto

Recanto das Dunas – Rua Angustura, 55