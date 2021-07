Cabo Frio vacina contra o Covid pessoas de 40 e 41 anos essa semana

Dando continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19 em Cabo Frio, a Prefeitura irá vacinar pessoas de 40 e 41 anos nesta semana. A faixa etária prevista permanece à frente do calendário unificado do Estado do Rio de Janeiro.

Na terça (13) e na quarta-feira (14), as pessoas com 41 anos recebem a primeira dose do imunizante. Já as pessoas de 40 anos serão vacinadas na quinta-feira (15) e na sexta (16).

A imunização deste grupo acontece nas unidades de saúde que fazem vacinação contra a Covid-19. As unidades funcionam de 9h às 16h, de terça a sexta-feira.

Esse público também poderá se vacinar no sistema Drive-Thru, que funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para se vacinar com a primeira dose, o cidadão deve apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o comprovante de residência.

As pessoas que não compareceram para se vacinar no período divulgado dos grupos prioritários anteriores devem procurar as unidades de saúde que fazem vacinação contra a Covid-19 para receber o imunizante. A repescagem acontece em todos os dias de imunização contra o coronavírus.

Cada grupo precisa apresentar os documentos gerais, comprovante de residência e a comprovação, no caso das comorbidades e dos profissionais e trabalhadores dos grupos já atendidos.