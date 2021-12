Cabo Frio vai celebrar Natal da Independência com atividades recreativas

Oficialmente aberta no último fim de semana com a chegada de Papai Noel, a programação de Natal, em Cabo Frio, terá, ainda, outras atrações. Neste sábado (18), por exemplo, a partir das 9h, a Casa do Bicentenário da Independência vai sediar o Natal da Independência, com uma série de ações culturais para as crianças, com entrada gratuita e distribuição de brindes.

Para quem gosta de literatura, a partir das 9h haverá uma manhã de autógrafos com o professor e historiador Luiz Guilherme Scaldaferri, com o livro “História de Cabo Frio contada à minha filha”, ilustrado por Yuri Vasconcellos. Na obra, Cabo Frio é retratada através de um passeio em família pelos principais pontos turísticos e históricos da cidade.

Às 10h, o grupo Escoteiros 38 também vai promover atividades educativas para as crianças. Na parte da tarde haverá distribuição de brindes e pintura facial. Uma das atrações será a Cantata de Natal, com os corais Cantavento e Rainha Assunta. A música continua com Karen Oliveira, tocando diversos ritmos.

Na terça-feira (21), às 18h, no mesmo local, terá uma seresta moderna. A atração contará com um encontro de gerações, seresteiros tradicionais e jovens intérpretes.

O uso de máscara de proteção facial será obrigatório. A Casa do Bicentenário da Independência fica na Rua José Gomes da Silva, n° 04, no Itajuru, próximo à Fonte do Itajuru.

Confira a programação completa:

Sábado (18)

9h – Manhã de autógrafos com o escritor Luiz Guilherme Scaldaferri

10h – Atividades com o grupo Escoteiros 38

15h – Mamãe Noel com distribuição de brindes para as crianças e pintura de rosto

17h – Cantata de Natal – Coral Catavento e Rainha Assunta – Maestro Rui Capdeville

18h – Voz e violão com Karen Oliveira

Terça-feira (21)

18h – Seresta Moderna