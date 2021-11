Cabo Frio vai contar com o programa estadual de castração gratuita para cães e gatos

O lançamento oficial do programa será no início de dezembro, onde as castrações serão realizadas por meio de uma parceria público privada. Os procedimentos serão custeados pelo Governo do Estado, via Subsecretaria Estadual de Proteção Animal (RJPET), com execução em uma clínica privada.

Dono de uma vira-lata, a Pagu, o prefeito de José Bonifácio ressaltou a importante parceria com o Estado para atender as demandas da causa animal e também destacou que essa é uma iniciativa voltada a atender animais de rua e que estão sob a guarda de protetores.

Por enquanto, Cabo Frio será cidade teste para o acompanhamento da prestação do serviço aos animais. Nesse momento, estão sendo castrados os cães e gatos sob a tutela de protetores formais. Após o lançamento do programa, será aberto o cadastro oficial para que novos protetores possam se formalizar e que moradores também possam se inscrever.

Os protetores formais poderão castrar até 8 animais por mês, e moradores cadastrados pelo CPF terão direito a uma castração mensal. Diariamente, serão disponibilizadas de 25 a 30 vagas para a castração animal. Para obter as vagas com a classificação de protetor formal, será necessária a apresentação de documento de identidade com foto, comprovante de residência do Estado atualizado, declaração de um médico veterinário que reconheça o trabalho como protetor, documentos que comprovem a prática e dados sobre o local de acolhimento dos animais.