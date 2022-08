A Prefeitura de Cabo Frio vai promover, entre os meses de agosto e novembro, o projeto “Trilhas Park Cabo Frio 2022”. Os cinco melhores projetos apresentados pelas unidades escolares, e selecionados pela equipe pedagógica da Secretaria de Educação, vão garantir aos alunos um passeio pelas trilhas de um dos parques ecológicos da cidade.

A apresentação do projeto ocorreu em encontros virtuais. O primeiro, aconteceu no último dia 16 e o segundo, dois dias depois, no canal de YouTube da Coordenadoria de Formação Continuada.

Na terça-feira (16), o tema do encontro foi “Conhecer para conscientizar e perseverar”, ministrada pelos formadores Marcos Felipe Vargas da Silva, graduado em Ciências Biológicas pela Fundação Educacional da Região dos Lagos (Ferlagos) e Matheus Santos Medeiros, graduado em Tecnologia de Petróleo e Gás, pela Universidade Estácio de Sá.

Já na quinta-feira (18), foi a vez do “Turismo ecológico, Educação e Meio Ambiente”, apresentada pelas professora formadora, Monica Teixeira de Aguiar, graduada em Administração de Empresas pela Faculdade Machado Sobrinho e pós-graduada em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras, pelo Instituto Federal do Rio Janeiro (IFF/RJ).

A seleção dos projetos vai acontecer até o dia 23 de setembro. Entre os dias 26 e 30, os técnicos das secretarias de Meio Ambiente e Saneamento e de Turismo e Lazer, junto aos profissionais de Educação responsáveis pelos projetos selecionados, farão visitas técnicas às trilhas.

No mês de outubro, os profissionais de Educação vão desenvolver, junto aos estudantes, as atividades pedagógicas interdisciplinares, com base nos projetos selecionados e completar as etapas do projeto, em novembro, com a visita dos estudantes aos locais.