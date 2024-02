Cabo Frio vai realizar repescagem da Campanha de Vacinação Antirrábica

Nesta sexta-feira (23), a cidade de Cabo Frio realizará uma repescagem da Campanha de Vacinação Antirrábica, oferecendo uma oportunidade para os tutores protegerem seus animais contra a raiva.

A ação ocorrerá em dois pontos da cidade. Um será no bairro Foguete, na praça ao lado da Associação dos Moradores, localizada na rua da Restinga, nº 873-785; e o outro local será no Canto do Forte, próximo à praça do Lido. O horário de atendimento será das 9h30 às 12h30.

A vacinação é destinada a animais a partir de quatro meses de vida e em estado saudável. No entanto, fêmeas gestantes e amamentando não devem ser vacinadas. É importante que os tutores ou responsáveis levem os gatos dentro de caixas adequadas para evitar fugas, enquanto os cães devem ser conduzidos ao local de vacinação com coleira e guia. Caso o animal apresente conduta agressiva ou seja bravo, é necessário conduzi-lo com focinheira.

A campanha de vacinação antirrábica em Cabo Frio foi realizada nos meses de outubro e novembro do ano passado, alcançando um total de mais de 22 mil animais vacinados em toda a cidade. A repescagem é uma oportunidade para aqueles que não vacinaram anteriormente ou que se responsabilizaram por novos animais desde então.