Cabo Frio vai receber evento gratuito que tem robô que joga futebol, que faz drift e estaciona de lado

O colégio Sagrado Coração de Jesus será palco de uma imersão no universo da tecnologia e inovação com o evento gratuito “Conduzindo nas vias Digitais: O poder de educar com amor e propósito em tempos digitais”, que acontece no dia 18 de novembro, das 18h às 20h. A iniciativa marca a implementação na escola da Disciplina Inteligência Tecnológica e Empreendedora em parceria com a i9Group, empresa inovadora de educação tecnológica. Na ocasião, haverá o lançamento do livro “Conduzindo nas Vias Digitais: um guia de empoderamento digital para pais, professores e líderes na formação de cidadãos digitais e protagonistas conscientes”, de autoria de Fabio Toledo, professor e Sócio-Fundador da i9Group.

Durante o evento, o público terá a oportunidade de participar de uma palestra sobre o livro, ministrada pelo autor, e de vivenciar, na prática, temas abordados na obra, como segurança digital, protagonismo e empoderamento tecnológico, além de acompanhar como a tecnologia pode ser aplicada para fortalecer a educação, vínculos familiares, beneficiar a sociedade e preparar para as profissões do futuro. A obra mostra como desenvolver uma relação saudável com a tecnologia, e ensina a lidar com os riscos e as oportunidades do mundo digital, sendo um guia essencial e atual para pais, professores, líderes e todos aqueles que desejam ampliar seu protagonismo e assumir o controle na jornada digital.

“O desafio vai além de vigiar ou proibir. É preciso educar. Estamos diante de uma geração com potencial natural para ir além de usuários, e se tornarem inventores e criadores ativos de conhecimento e tecnologia, mas para isso precisa ser direcionado com sabedoria e propósito”, destaca Toledo.

Os participantes poderão ver de perto uma impressora 3D em ação e assistir a vários experimentos impressos em 3D, como um Criptex, que é o primeiro sistema de criptografia do mundo, onde mensagens eram guardadas em compartimentos com senhas, o copo de Pitágoras, que demonstra o princípio da hidrodinâmica presente nos vasos sanitários, além de várias outras aplicações inovadoras, como lançadores de avião de papel, truques de mágica, ilusões de ótica, artes impressas em 3D (inclusive luminosas via lithophane), caixas de música e instrumentos, avatares 3D feitos a partir de fotos, cases de culinária educacional, além de robôs integrando mecatrônica e impressão 3D.

Além disso, o público será convidado a testar suas habilidades em desafios lógicos impressos em 3D e a interagir com vários tipos de jogos mecatrônicos. Um deles é o “corrida sustentável”, que une biologia, sustentabilidade e tecnologia, onde diferentes tipos de lixos são disponibilizados em uma esteira, e os jogadores precisam pensar rápido para apertar o botão correto e mover a rampa para jogar o lixo em local apropriado. Tudo isso, de forma inclusiva, pois a maquete oferece informações auditivas, cartões em braile, dentre outros recursos para tornar a usabilidade acessível para todos. As atividades utilizam linguagens de programação aprendidas pelos alunos na disciplina que será implementada no colégio.

Os participantes também poderão interagir com um carro robótico inovador que é capaz de andar de lado, fazer manobras de drift e muitos outros movimentos diferenciados. “Além de divertido, ele alia a tecnologia à propósitos virtuosos, ao demonstrar o potencial dos veículos do futuro, inclusive em missões de resgate e em inspeções de dutos e ambientes insalubres”, explica Toledo.

“É uma grande oportunidade para ampliarmos nossos conhecimentos e fortalecermos o sentido de nossa missão educativa, utilizando a tecnologia como aliada, sem perder o olhar humano e religioso, nem o compromisso com a formação integral de nossos alunos.”, completa a Irmã Jesumina de Toledo, Diretora Pedagógica do Colégio Sagrado Coração de Jesus.

Serviço:

Evento: Conduzindo nas vias Digitais: O poder de educar com amor e propósito em tempos digitais

Local: Auditório do colégio Sagrado Coração de Jesus – Av. Nilo Peçanha, 140 – Centro, Cabo Frio – RJ

Data: 18 de novembro de 2025

Local: 18h às 20h