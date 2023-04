Cabo Frio: Vencedora de competições, Gabi busca ajuda para arcar custos de viagens

Em disputa acirrada, Gabi Yamaguchi vence Confronto Rambo Fight



Competição ocorreu em Rio das Ostras, no fim de semana, e a atleta garantiu sua 17ª medalha de ouro

O pódio tem se tornado comum na vida de Gabi Yamaguchi. Mas a vitória deste fim de semana teve um gostinho especial. A lutadora da categoria infantil competiu com a adversária que possui graduação superior a dela e garantiu a 17ª medalha de ouro no Confronto Rambo Fight. O campeonato ocorreu no sábado (31), em Rio das Ostras.

“Lutei com a Alysia, oponente mais graduada (faixa amarela), mais pesada e mais velha que eu dois anos. Foi uma luta difícil, mas consegui a vitória”, comemorou a atleta, que tem dez anos de idade.

Gabi é faixa cinza e compete a categoria Infantil 2 com peso galo – até 30,200kg. Já são 28 títulos: cinco cinturões e 23 medalhas – 17 de ouro, três de prata e três de bronze.

A próxima luta será o Campeonato Estadual da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO), no dia 16 de março.

Sobre Gabi Yamaguchi

A história de Gabi Yamaguchi com jiu-jítsu começou em julho de 2021, quando ingressou no Projeto Social Arte de Lutar, do Governo Federal, realizado no Centro Educacional Bessa e Barreto, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, escola em que cursa o 5º ano do Ensino Fundamental.

Atualmente, o projeto mudou de nome passando a se chamar Projeto de Inclusão Social Lutando pela Educação e deixou de pertencer a iniciativa pública. As aulas acontecem na quadra da escola às quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 20h. A atleta também representa a Equipe Sid Jacintho.

Seja um patrocinador desse sonho

Para arcar com os custos das viagens, a lutadora mirim busca patrocinadores. Quem desejar ser um patrocinador da vida esportiva da atleta, basta contribuir com qualquer valor. A ajuda é bem-vinda de pessoas físicas e jurídicas por meio da conta bancária: Banco Itaú – agência 7913/conta poupanças 07776-9/500 ou através do Pix – chave CPF: 169.413.617-51, em nome da atleta – Gabriella Lacerda Yamaguchi. Outras informações por meio do telefone: (22) 9.9820-3173 – Géssica Lacerda.

Para acompanhar a atleta e ficar por dentro das competições basta acessar o Instagram (@gabiyamaguchi.bjj).