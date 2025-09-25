Cabo Frio volta a receber voos regulares vindos da Argentina

Cabo Frio, um dos destinos eleitos como favoritos dos argentinos, agora tem mais uma facilidade para a chegada dos turistas hermanos. Após cinco anos, o município, em um esforço conjunto com o Convention Bureau da cidade e a Esaero AirPorts, nova operadora do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, volta a receber voos comerciais regulares vindo de Buenos Aires e Rosário. As viagens diretas também ocorrerão de Cabo Frio para os destinos argentinos.

Secretário Municipal de Turismo, Davi Barcelos, destacou a importância de fortalecer a conexão entre os destinos.

“Temos uma grande demanda de turistas argentinos em nossa cidade, o início desse ano marcou uma chegada intensa dos visitantes sul-americanos. Essa retomada através dos voos da empresa Aerolíneas Argentinas amplia a conexão entre Cabo Frio e a Argentina”, disse Davi, que em abril desse ano viajou ao país vizinho a fim de alinhar parcerias de divulgação e fomento turístico de Cabo Frio em terras argentinas.

Os voos da Aerolíneas Argentinas com capacidade de até 180 pessoas estarão operando semanalmente entre os dias 3 de janeiro e 5 de abril, sempre aos sábados e domingos. As passagens já estão a venda nos sites de comercialização, despontando como uma via de mais comodidade para a chegada dos visitantes, além de conectividade para o turismo e desenvolvimento da região.

“Desde o início do governo a Prefeitura vem investindo muito na melhoria do ambiente de negócios na geração de emprego e renda, passa por isso investir na maior vocação do município que é o turismo. A retomada dos voos argentinos é um fator de desenvolvimento econômico muito grande. Estamos muito felizes com essa nova rota feita pela Aerolíneas Argentinas, é um trabalho conjunto da Prefeitura com a sociedade civil, com o Convention e com as associações, promovendo sempre o destino de Cabo Frio e dando opção também para as pessoas daqui da região toda visitarem a Argentina”, destacou Marcelo Dusi, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.