Cabo Frio zera internações por Covid-19 nas UPG’s da rede municipal de saúde

Pela primeira vez, desde o início da pandemia, a rede pública municipal de saúde de Cabo Frio zerou o número de internações por covid-19 nos leitos de UPG (Unidade de Pacientes Graves). O último paciente que estava internado em UPG foi transferido para enfermaria nesta terça-feira (23).

Segundo o secretário de Saúde, Felipe Fernandes, esse marco é resultado do conjunto de medidas implantadas pelo governo municipal para o controle do coronavírus.

De acordo com ele, o esquema de testagem em massa implementado na cidade possibilitou, em muitos casos, a detecção precoce da doença, permitindo a antecipação dos cuidados necessários e intervenções imediatas de isolamento.

“Até o momento, já realizamos 22.213 testes RT-PCR, destes 9.778 foram detectáveis. Já os testes rápidos foram 13.307 exames, sendo 6.095 reagentes. Nossa taxa de casos positivos caiu 24% comparada ao mês de abril”, explica o secretário de Saúde, Felipe Fernandes.

Os testes de detecção do vírus podem ser feitos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégia Saúde da Família (ESF) e na tenda de triagem na UPA.

Além do monitoramento constante da situação epidemiológica do município realizado pela Secretaria de Saúde, a melhoria do quadro de internações se deve também ao avanço da vacinação. A cidade está com 90% da população imunizada com a primeira dose da vacina. Com o ciclo completo de imunização, já são 66% do público alvo determinado pelo Ministério da Saúde.

O secretário de Saúde, Felipe Fernandes, ressalta que é preciso cumprir o calendário vacinal com todas as doses. Por isso, quem perdeu o prazo para a segunda dose, e quem está no período para a dose de reforço, deve comparecer a um dos postos que fazem a imunização.

“A segunda dose é muito importante, pois aumenta a proteção contra a covid-19 e ajuda a prolongá-la. O estoque de imunização é separado em primeira e segunda dose, e as vacinas ficam reservadas. O avanço da imunização é uma ação conjunta e conta também com cada cidadão que se vacina conforme o calendário, tomando todas as doses da vacina”, diz Felipe.

Neste momento, a cidade dá continuidade para imunização da segunda dose em pessoas que estão no período, ou que perderam o prazo, e aplicação da dose reforço em pessoas com 50 anos ou mais, e profissionais de saúde que tenham se imunizado com as duas doses há mais de cinco meses na cidade.

Além deste grupo, Cabo Frio segue realizando a repescagem em pessoas acima de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina. O calendário completo é divulgado no site www.cabofrio.rj.gov.br.