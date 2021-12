Câmara de Búzios aprova a manutenção do Ensino Médio Municipal

A Câmara Municipal de Búzios aprovou em segundo turno a Proposta de Emenda à Lei Orgânica 10/2021 que visa garantir a oferta do ensino médio municipal. Todos vereadores da Casa Legislativa assinam a proposição.

A emenda também assegura oferta do ensino regular noturno do 1ª ao 3ª ano do ensino médio para alunos que não podem frequentar a escola nos horários regulares e àqueles que não tiveram acesso à escolaridade na idade própria e a manutenção do funcionamento do ensino médio no Colégio Municipal Paulo Freire.

Também suprime o dispositivo da Lei Orgânica que condiciona a atuação do município em outros níveis de ensino, apenas quando a demanda do ensino fundamental e pré-escolar estiver plena e satisfatoriamente atendida.