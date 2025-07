Câmara de Búzios: Cláudio Temporada tem votos cassados, vereador Felipe Lopes tem mandado retirado e José DJ assume cadeira

Nesta quinta-feira, dia 10, a Justiça Eleitoral da 172ª Zona Eleitoral de Armação dos Búzios determinou, a cassação dos votos recebidos pelo candidato a vereador Cláudio César da Conceição Ribeiro, o Cláudio Temporada, por prática de captação ilícita de sufrágio. Com a decisão, os votos atribuídos ao político e ao partido DC foram anulados, o que altera a configuração da Câmara Municipal de Búzios e retira o mandato do vereador Felipe do Nascimento Lopes, eleito pelo mesmo partido.

O caso, julgado no processo nº 0600465-52.2024.6.19.0172, teve como base uma ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) movida pelo Ministério Público Eleitoral, que apontou que Cláudio foi flagrado, no dia das eleições de 2024, nas imediações do “Cruzeiro da Rasa” – onde se concentram três grandes colégios eleitorais do município – com R$ 3.887,00 em dinheiro, santinhos de campanha e tentando se evadir ao perceber a presença da fiscalização. Também foi apreendido com o genro de Cláudio, Lucas da Silva de Souza Santos, a quantia de R$ 860,00 e material de campanha, em ato que configurou compra de votos.

Na sentença assinada pelo juiz eleitoral Eduardo Pacheco de Medeiros Soares, o magistrado afirmou que “a materialidade e autoria da infração restaram cabalmente comprovadas”, destacando a coerência dos depoimentos dos policiais e do então juiz eleitoral, Dr. Danilo Marques Borges, que atuaram na fiscalização no dia da eleição. Para o juiz, as condutas foram “gravíssimas” e realizadas em local sabidamente vulnerável a práticas ilícitas eleitorais.

Com a retotalização dos votos válidos para o cargo de vereador, o partido DC perde o quociente eleitoral necessário, e, por consequência, Felipe Lopes perde sua cadeira na Câmara.



A decisão fortalece politicamente o grupo do prefeito Alexandre Martins, que amplia sua base de apoio do novo vereador José de DJ e pode viabilizar a eleição de um aliado para presidir a Casa Legislativa no segundo biênio do atual mandato.