Câmara de Búzios propõe projeto “Escola Mais Segura”

A Câmara Municipal de Armação dos Búzios dá início, nesta quinta-feira (29), à tramitação do Projeto de Lei 124/2025, que propõe a criação do programa “Escola Mais Segura”. De autoria dos vereadores Aurélio Barros (SD) e Victor Santos (MDB), a proposta será lida em plenário e encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O programa tem como objetivo a prevenção de conflitos e a promoção da segurança no entorno das unidades escolares, tanto públicas quanto privadas. A iniciativa busca garantir um ambiente mais seguro e saudável para estudantes, profissionais da educação e toda a comunidade escolar.

Também entra em pauta na sessão desta quinta-feira o Projeto de Lei 125/2025, do vereador Dida Gabarito (PL), que institui a Semana Municipal do Esporte. A proposta visa incentivar a prática esportiva, promover a saúde e o bem-estar da população e fortalecer a inclusão social por meio do esporte. O projeto também segue para analise da CCJR.