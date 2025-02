Câmara de Búzios realiza audiência pública para discutir Carnaval

A Câmara Municipal de Armação dos Búzios realizou, nessa quarta-feira (19), Audiência Pública para discutir o planejamento do Carnaval no município. Os principais assuntos debatidos foram ordenamento, segurança e itinerário dos blocos de carnaval.

No encontro, os vereadores pediram atenção do Poder Executivo em relação aos carros de sons; enquanto os representantes dos blocos apontaram a necessidade de maior divulgação do Carnaval da cidade. Atualmente, Búzios possui 22 blocos em diversos bairros.

Durante a audiência ficou acordado um novo local para dispersão do bloco Cachaça no Bule, conforme sugerido pelo próprio presidente Wallace. O maior bloco da cidade deve ir do Posto do Ceceu até a Escola Nicomedes Theotônio Vieira, em Manguinhos.

O evento foi conduzido pelo vereador Felipe Lopes (DC), presidente da Comissão de Turismo e Cultura e contou com a participação dos membros da comissão Aurélio Barros (SD) e Dida Gabarito (PL) e dos vereadores Raphael Braga (PRD), Toni Russo (MDB), Josué Pereira (PL), Anderson Chaves (Republicanos) e Uriel da Saúde (Republicanos). Também estiveram presentes na audiência os secretários municipais de Turismo, de Segurança e Ordem Pública e de Serviços Públicos; representantes da Guarda Municipal e dos blocos carnavalescos.