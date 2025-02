Câmara de Búzios terá Audiência Pública para discutir o Carnaval

A Câmara Municipal de Armação dos Búzios realizará, no próximo dia 19 de fevereiro (quarta-feira), às 14h, uma Audiência Pública para discutir o planejamento do Carnaval 2025 no município. O evento ocorrerá no Plenário da Casa Legislativa e será conduzido pelo vereador Felipe Lopes, presidente da Comissão de Turismo e Cultura.

O foco principal da audiência será o ordenamento da cidade e a busca de medidas para mitigar os problemas de mobilidade urbana durante os festejos carnavalescos.

A proposta é promover um debate aberto e participativo, reunindo representantes do poder público, setores envolvidos e a população em geral para apresentar e discutir soluções que garantam um Carnaval seguro, bem estruturado e que minimize impactos no tráfego e na organização da cidade.

Para contribuir com a discussão, foram convidados representantes da Secretaria Municipal de Turismo, da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, da Guarda Civil Municipal, todos os vereadores da Câmara Municipal de Búzios e os representantes dos blocos carnavalescos do município.

A participação da comunidade poderá acontecer presencialmente, no plenário da Casa Legislativa, ou pelas redes sociais, através das transmissões no Facebook e YouTube da Câmara de Búzios.

Serviço:

Audiência Pública sobre o Planejamento do Carnaval 2025

Data: 19 de fevereiro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 14h

Local: Plenário da Câmara Municipal de Armação dos Búzios