Câmara de Búzios vai debater Plano Verão

A Câmara Municipal de Búzios, por meio da Comissão de Turismo e Cultura, convida a população a participar da Audiência Pública que vai tratar do planejamento da alta temporada na cidade.

O objetivo é debater o Plano Verão, abordando temas importantes como segurança, ordenamento, limpeza, atendimento aos turistas e manutenção dos serviços oferecidos à população buziana.

A audiência será no dia 1º de outubro (quarta-feira), às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pelo nosso canal oficial no YouTube.

A participação popular é garantida pela Lei Ordinária nº 1.286/2016 e é essencial para que possamos construir juntos uma temporada mais organizada, segura e positiva para todos.