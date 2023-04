Câmara de Cabo Frio aprova Projeto de Lei de Davi que obriga escolas de Cabo Frio a terem botão do pânico

Projeto do vereador Davi Souza (PDT) estabelece que escolas públicas e privadas tenham o dispositivo de emergência e sirenes de alerta

A Câmara Municipal de Cabo Frio aprovou, nesta quinta-feira (13), o projeto de lei 113/23, que torna obrigatória a presença do botão de pânico nas escolas públicas e privadas de Cabo Frio. O projeto é de autoria do vereador Davi Souza (PDT).

De acordo com o projeto, as escolas privadas terão o prazo legal de 90 dias para se adequarem a nova legislação, já as escolas públicas terão os dispositivos instalados de forma escalonada, de acordo com os registros de incidentes envolvendo alunos e localização da unidade.

Segundo o autor do projeto, o projeto tem a intenção de acelerar a pronta resposta das autoridades de segurança em possíveis casos de violência.

“A implementação desse projeto de lei também traz a sensação de segurança para as famílias, uma vez que, com a presença do botão, possíveis autores de ataques ficam com receio de cometer o delito”. Comentou o vereador pedetista.

O projeto segue para a sanção do prefeito José Bonifácio (PDT).