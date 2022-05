Câmara de Cabo Frio empossou os 17 parlamentares juvenis eleitos 

A Câmara Municipal de Cabo Frio empossou nesta segunda-feira (9) os 17 parlamentares juvenis eleitos. São alunos de 11 instituições das redes de ensino municipal, estadual, federal e da APAE.

A sessão foi presidida inicialmente pelo presidente da Câmara, o vereador Miguel Alencar (União). Participaram da solenidade os vereadores, que entregaram o certificado de posse aos parlamentares juvenis; a secretária municipal da Criança e do Adolescente, Betânia Batista; o secretário de Governo, Gilberto Figueira de Araújo Junior; representantes da secretaria de Educação, Débora Ribeiro, Jamel Junia e Fábio Souza; o coordenador do Parlamento Juvenil da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Wanderson Nogueira; representantes das escolas participantes e um convidado de cada aluno.

Após a posse, foi realizada a eleição da Mesa Diretora. Ficou definido que a aluna Vitória Leticia Silva Santos, do Colégio Municipal Rui Barbosa, será a presidente; João Paulo Barros de Souza, do CIEP 458 Hermes Barcelos, o vice-presidente; Isabelle Salim do Vale Farias, do Instituto Federal Fluminense, a primeira secretária e Mirelly Ribeiro Alves, da escola Agrícola Municipal Nilo Batista, a segunda secretária.