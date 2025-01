Câmara de Cabo Frio entrega cheque de R$ 1,3 milhão ao prefeito para pagamento de aposentados

Nesta quinta-feira (23), o presidente da Câmara Municipal, vereador Vagne Simão, acompanhado dos vereadores, entregou simbolicamente um cheque de R$ 1,3 milhão ao prefeito Dr. Serginho. O valor, economizado do orçamento do Legislativo, será destinado ao pagamento dos salários de dezembro de 2024 dos aposentados do município.

Para Vaguinho, o momento representa união e compromisso com os servidores. “Essa devolução vai permitir que os aposentados recebam seus salários em atraso. Seguiremos de mãos dadas por uma cidade melhor.”

A devolução foi autorizada pelo Decreto Legislativo 001/2025, aprovado na última Sessão Ordinária.