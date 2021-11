Câmara de São Pedro da Aldeia homenageia ex-vereador Robinho do Raio X

A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, na sessão ordinária desta terça-feira (09) entregou Moção de Aplausos ao ex-vereador e ex-presidente da Casa, Robson de Souza Farias, o Robinho do Raio X. A homenagem foi concedida pelo vereador Isaías do Escolar (PROS), por ocasião das comemorações do Dia do Radiologista, festejado no dia 08 de novembro e aprovada por unanimidade.

Isaías destacou a importância do trabalho dos radiologistas e a dedicação de Robinho tanto no trabalho na área da Saúde quanto como parlamentar. Já Robinho agradeceu a homenagem reafirmando a importância da Saúde no desenvolvimento social, especialmente nesse período de pandemia.

Também foi aprovado por unanimidade, em segunda e definitiva votação projeto de lei do vereador Franklin da Escolinha (CIDADANIA) que cria o App “Ajuda-me” para o encaminhamento de denúncias de violação dos direitos da Criança e do Adolescente no município.

A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia vai acontecer nessa quinta-feira (11), às 11h, aberta ao público, seguindo os protocolos de segurança no combate à Covid 19.