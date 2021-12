Caminhão de coleta de lixo perde o controle e fica pendurado em estrada de São Pedro da Aldeia

Guardas Municipais de São Pedro da Aldeia prestaram apoio a motorista de caminhão de coleta de lixo de Cabo Frio que perdeu o controle na Estrada do Pau Ferro, na noite dessa quinta-feira, dia 09.

O mesmo veio a ficar pendurado.

Foi feito isolamento do local com cones e viatura posicionada em lugar de visibilidade de forma a evitar outros acidentes no local. Foi feita a contenção de curiosos no local.

O resgate foi feito por dois caminhões, que puxaram o caminhão coletor de lixo por cabos de aço. O resgate foi finalizado às 2h20m dessa madrugada.