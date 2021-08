Campanha contra a influenza, em Cabo Frio, chega à faixa etária de 18 a 30 anos

Quem mora em Cabo Frio e tem idade entre 18 e 30 anos já pode procurar as unidades de saúde exclusivas para vacinação contra a gripe influenza, e receber a dose do imunizante. Promovida nacionalmente pelo Ministério da Saúde, a campanha começou no dia 14 de abril e segue até o próximo dia 30 de agosto.

Dividida em três fases, a vacinação começou imunizando crianças de até 6 anos incompletos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde, seguido de idosos e pessoas com comorbidades. Já no dia 14 de julho foi aberta para a população em geral.

As pessoas dos grupos prioritários das primeiras fases da campanha contra a influenza, e das faixas etárias anteriores, que não receberam a dose no período divulgado, devem procurar as unidades de saúde específicas para imunização contra a gripe para receber a vacina. A repescagem acontece todos os dias de vacinação.

Paralelo à vacinação contra a gripe, Cabo Frio está realizando a campanha de imunização contra a Covid-19. De acordo com o informe técnico do Ministério da Saúde, as pessoas devem dar prioridade ao imunizante contra Covid-19, dando pelo menos 14 dias de intervalo entre as doses para fazer a vacinação contra a gripe.

“No momento a faixa etária para imunização contra a Covid e contra a influenza é a mesma. Mas queremos tranquilizar as pessoas para que tomem primeiro a vacina contra o coronavírus, e só depois de 14 dias recebam a dose contra a gripe. Mesmo que o prazo para a campanha nacional tenha terminado, os postos de saúde de Cabo Frio, que são específicos para a imunização da gripe, continuarão aplicando a vacina”, alertou Patrícia Freitas, coordenadora de imunização em Cabo Frio.

Para evitar cruzamento entre os públicos-alvo contra a gripe e contra o coronavírus, o município destacou 12 unidades de saúde para a campanha contra influenza. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

ONDE SE VACINAR CONTRA A INFLUENZA:

Na reta final da campanha a unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Samburá não terá mais vacinação contra influenza. A alteração tem como objetivo contribuir para logística e qualidade no atendimento prestado para a população. A unidade da Estratégia Saúde da Família de Maria Joaquina passa a atender também a este público.

A vacinação segue nos 12 postos abaixo:

• Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança

• Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Roza da Pena, s/nº – Braga

• ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246

• ESF Manoel Corrêa – Rua 7 s/nº

• ESF Parque Burle – Rua Budapeste nº 10

• ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

• ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

• ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

• UBS Unamar – Rodovia Amaral Peixoto s/nº

• ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

• ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

• ESF Araçá – Estrada da Agrisa s/nº – Pacheco