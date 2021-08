Campanha de Doação, em Cabo Frio, arrecada 310 kg de alimentos e 250 peças de roupas

A campanha “doe alimentos e agasalhos” arrecadou 310 kg de gêneros alimentícios e 250 peças de roupas. A iniciativa realizada por instituições religiosas e filantrópicas de Cabo Frio contou com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Humano, que estruturou os pontos de entrega na Praça Porto Rocha, no Centro e no Shopping UnaPark, em Tamoios.

A ação foi realizada de 28 de junho a 30 de julho e faz parte da proposta de ampliação das ações da Prefeitura com o terceiro setor. Segundo o secretário de Governo de Cabo Frio, Davi Souza, o objetivo do poder público é dar mais apoio aos projetos sociais realizados no município.

“Buscando ampliar ações como essa, a Prefeitura iniciou a mobilização do terceiro setor para que mais projetos sociais obtenham apoio do poder público. O objetivo é iniciar diálogo e, ao mesmo tempo, auxiliar na regularização documental, de forma que os projetos possam ter acesso a repasses governamentais e também a regularização junto aos conselhos municipais”, explica o secretário.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Humano, Neemias Lima, destaca que as doações foram destinadas aos projetos sociais da Associação de Moradores do Jardim Esperança, Grupo de Apoio ao Idoso (GAI), Igreja Batista Memorial de Cabo Frio, Projeto Talita Cumi e Igreja Metodista Wesleyana de Cabo Frio.

“Já estamos organizando outras ações com o mesmo objetivo, que é ajudar as instituições a arrecadar donativos, que serão revertidos para os projetos sociais que atendem centenas de cabo-frienses em situação de vulnerabilidade social”, afirma Neemias.

Para auxiliar os grupos que promovem projetos e ações sociais, as Secretarias Adjuntas de Desenvolvimento Humano, e de Ações Estratégicas, coordenadas pela Secretaria Municipal de Governo, estão trabalhando na capacitação dos gestores dos projetos sociais e no levantamento de quais ações são realizadas no município.

Os projetos sociais interessados em se cadastrar podem comparecer à Secretaria Municipal de Governo, na sede da Prefeitura, ou no polo de atendimento do Shopping Unapark, em Tamoios, de segunda a sexta, das 8 às 12h e das 14h às 17h. Em caso de dúvidas, é possível acionar a Secretaria por meio do e-mail governo@cabofrio.rj.gov.br.