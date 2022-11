Campanha ‘Fluxo do Bem’ arrecada donativos para famílias desalojadas após chuva em Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Iguaba e São Pedro da Aldeia

A campanha ‘Fluxo do Bem’ está arrecadando donativos para famílias que ficaram desalojadas depois da chuva do fim de semana nas cidades de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio.



O volume de chuva deixou vários pontos alagados e residências foram invadidas pela água. Podem ser doados:

Materiais de higiene pessoal e limpeza;

Alimentos não perecíveis;

Roupas de cama;

e roupas em condições de uso imediato.

Os donativos podem ser entregues em uma das lojas de atendimento da concessionária. Além de mobilizar a população, o Comitê de Voluntariado da Prolagos também irá arrecadar doações entre os funcionários.

Todos os materiais arrecadados serão entregues às prefeituras de cada localidade.

“As chuvas causaram muitos impactos nas cidades da nossa área de concessão, muitas famílias perderam móveis, roupas, mantimentos e o nosso papel vai além de levar saneamento básico, por isso, estamos contribuindo para engajar as pessoas, despertar a empatia e o olhar mais caridoso em relação ao próximo”, ressalta Pedro Freitas, diretor-presidente da Prolagos.

Além de garantir a regularidade no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nos municípios, desde as primeiras horas de domingo (27), equipes da Prolagos, com o auxílio de caminhões vacol e retroescavadeiras, atuam na desobstrução de ruas e residências.



A mobilização para a campanha “Fluxo do Bem” é fruto de uma parceria entre a Prolagos, a Inter TV.

Confira os endereços das lojas da Prolagos: