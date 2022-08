Candidato a deputado estadual no RJ, Glaidson declara patrimônio de R$ 60 milhões ao TSE 

O Faraó do Bitcoin, como é conhecido Glaidson Acácio dos Santos, registrou, nesta segunda-feira (15), sua candidatura a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro pelo partido Democracia Cristã.

O candidato estava sendo processado pela justiça federal por ter supostamente aplicado um golpe milionário. Porém, Glaidson apresentou à justiça eleitoral uma declaração de bens onde constam um apartamento de R$ 450 mil e R$ 60 milhões referentes a participações societárias em empresas.

Junto com a declaração de bens, o Faraó do Bitcoin apresentou, como é obrigatório, as certidões criminais. Com isso, chama a atenção justamente os 16 processos abertos na justiça federal do Rio de Janeiro com o envolvimento de Glaidson.