Candidatos à Prefeitura de Cabo Frio participam de debate na Inter TV nesta quinta

A Inter TV RJ vai promover e transmitir o debate entre os candidatos à Prefeitura de Cabo Frio, nesta quinta-feira (3), às 22h, depois da novela “Mania de Você”.

Foram convidados os seguintes candidatos: DR Serginho (PL), Magdala Furtado (PV) e Rafael Peçanha (Rede).

Seguindo a lei eleitoral, participam do debate os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, e sem impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum.

A mediação será feita pelo jornalista André Trigueiro.