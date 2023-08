Cantor Paulo Ricardo embala a terceira noite da Festa da Padroeira de Cabo Frio

A noite a programação começou com o “Hits Parade”, com Claudio Lima e o DJ Junior Rodrigues, abrindo as atrações.Para a assistente social Liz Almeida, de 44 anos, o show do Paulo Ricardo foi muito bom e fez o público relembrar grandes sucessos.

O cantor Paulo Ricardo foi a atração principal da terceira noite de shows da Festa da Padroeira de Cabo Frio, em homenagem a Nossa Senhora da Assunção, e embalou o público que compareceu em peso à Praça Porto Rocha, no Centro, no domingo (13). Músicas como “Alvorada Voraz” e “Olhar 43” levaram a galera de volta aos anos 80.

Antes da apresentação, o cantor foi recepcionado pela prefeita Magdala Furtado, que acompanhou o show junto ao público.

“Conhecer o Paulo Ricardo, um dos ídolos que tive na adolescência, foi muito bom. O show foi maravilhoso e levou as pessoas de volta no tempo. A Festa da Padroeira tem sido um grande sucesso. Parabéns à Igreja Católica pela organização do evento e a todos os nossos servidores que estão trabalhando incansavelmente no apoio, dando suporte e garantindo o ordenamento e segurança desta tradicional Festa”, afirmou a prefeita.

A programação de domingo começou cedo, às 8h, com a Corrida da Padroeira, que neste ano reuniu mais de mil atletas. O início da tarde foi marcado pelo Almoço da Padroeira, que contou com a apresentação da dupla Jero e Jamantha.

A noite a programação começou com o “Hits Parade”, com Claudio Lima e o DJ Junior Rodrigues, abrindo as atrações.Para a assistente social Liz Almeida, de 44 anos, o show do Paulo Ricardo foi muito bom e fez o público relembrar grandes sucessos.

“Foi muito emocionante voltar aos anos 80 com os sucessos de Paulo Ricardo e do RPM. A programação da Festa da Padroeira está muito boa. Um evento familiar que todos devem prestigiar”, afirma Liz.

A celebração da Festa da Padroeira continua nesta segunda (14), véspera do feriado de Nossa Senhora da Assunção, às 19h30, voltam ao palco Cláudio Lima e o DJ Júnior Rodrigues para animar o público, preparando a todos para o show da Banda Católica Herança de Deus, às 20h. Em seguida, às 21h30, é a vez da Irmã Kelly Patrícia e Banda Instituto Hesed.

No Dia de Nossa Senhora da Assunção, terça-feira (15), o Passeio Ciclístico da Padroeira dará início às festividades, às 8h30. Para participar, o ciclista deve levar um quilo de alimento não perecível. A concentração começa às 7h30, na Praça Porto Rocha. Mais tarde, às 20h, vai começar a programação popular, com Claudio Lima e DJ Junior Rodrigues. O encerramento da Festa da Padroeira de 2023 será com o cantor Jorge Vercillo, às 21h30.

A Festa da Padroeira é uma iniciativa da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio.