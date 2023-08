Cantora de Cabo Frio, Raylane Mendes, lança a “Culpa é da Cachaça” neste final de semana

Com toda simpatia e uma voz marcante, a cantora cabo-friense Raylane Mendes promete agitar o público no Lagoon, neste sábado (12), a partir das 16h, em São Pedro da Aldeia. Com a música “A culpa é da cachaça”, disponível em todas as plataformas digitais, Raylane garante encantar o público.

É um momento ímpar. Todas as vezes que estou com o meu público dou o melhor de mim, da minha energia, pois amo cantar. Sou apaixonada pelo o que faço e isso torna tudo mágico – conta a cantora.

Para deixar esse grande dia perfeito, Raylane Mendes contará com as participações especiais da cantora Michele Rosa e do Grupo Pagodeando. Estamos preparando uma grande festa. Sou grata a Deus, minha família, toda equipe e meus fãs. Não tenho palavras para agradecer tanto carinho – disse Raylane Mendes, lembrando que os ingressos estão à venda no Sympla. “Estou esperando todos vocês nessa grande festa”.