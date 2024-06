Carcaça de baleia jubarte juvenil encalhada na Praia do Canto, em Búzios, foi enterrada 

A prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo, informa que neste sábado (15), de madrugada, encalhou uma carcaça de baleia jubarte juvenil na praia do Canto. O mamífero marinho já chegou à praia, trazido pela maré, morto e em estágio avançado de decomposição.

A equipe técnica da Secretaria, acionou Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos (Gemm-Lagos), e o coordenador biólogo e pesquisador Salvatore Siciliano, constatou que o mamífero marinho provavelmente se enroscou em algum momento numa rede de pesca em alto mar alguns dias atrás e não conseguiu sobreviver, com isso as correntes marinhas a trouxeram para a praia.

“Estamos em plena época migratória, esses juvenis costumam nadar muito próximo à costa, é preciso ter mais precaução, sabendo que temos quase 20 mil baleias, que é um ótimo sinal, a população está em franca recuperação. Precisamos ser mais cautelosos com a presença de mamíferos marinho, assim como aves quelônios”.

O secretário do Pasta, Evanildo Nascimento, esclareceu que as equipes da Secretaria, tanto de fiscalização, quanto de monitoramento das Unidades de Conservação, estão 24h de plantão, inclusive no mar, e caso alguma baleia caísse numa rede, com certeza eles seriam avisados a tempo para montar uma operação de salvamento antes de ela vir a óbito.

O local foi isolado e a equipe técnica do Gemm-Lagos, realizou a necropsia do mamífero marinho, e indicou um lugar numa faixa de areia mais larga da praia do Canto para enterrá-lo. A carcaça do animal foi enterrada neste sábado.