Carnaval 2022: saiba quais municípios da Região dos Lagos cancelaram a folia

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19 e o surto de gripe que o Estado do Rio de Janeiro vive, cidades da Região dos Lagos anunciaram o cancelamento do carnaval de rua de 2022.

No dia 04 de janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro cancelou as festividades do carnaval de rua pelo segundo ano seguido por causa do aumento nos casos de Covid.

As cidades de Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, Maricá, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Rio das Ostras, Araruama, Saquarema já cancelaram a folia.

Em Cabo Frio, a Associação dos Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio (ABACCAF) emitiu uma nota informando que não irá realizar atividades. A Prefeitura ainda não se pronunciou.