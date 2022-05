Carro atinge passarela na RJ-140 em São Pedro da Aldeia

Guardas municipais de São Pedro da Aldeia, quando em patrulhamento no Horto Escola, foram acionados para acidente de trânsito nas imediações da UPA Pediátrica, na RJ-140, às 05h30, de domingo, dia 15.



Na tentativa de acionar o CBMERJ, GCM Ricardo deslocou-se ao local a pé, enquanto também solicitou apoio de viatura que estava no centro.



Ao chegar ao local, com a chegada dos bombeiros o local foi sinalizado e as vítimas removidas. De imediato, as vítimas estavam com ferimentos graves, mas nenhuma fatal.