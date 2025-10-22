Carro fica pendurado no penhasco em um dos principais pontos turísticos de Arraial do Cabo

Um carro ficou pendurado em uma área de penhasco no Pontal do Atalaia, um dos principais pontos turístico de Arraial do Cabo, na manhã desta terça-feira (21). Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 8h. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo a Defesa Civil de Arraial do Cabo, o veículo estava suspenso em uma área de risco.

Até o fim da manhã desta terça-feira (21), o carro permanecia no local. O seguro foi acionado pelos proprietários para realizar a remoção com segurança, evitando qualquer risco de queda, segundo a Prefeitura de Arraial do Cabo.

As autoridades reforçam a importância de atenção redobrada ao trafegar por áreas de encosta e ressaltam que o acesso ao Pontal do Atalaia exige cuidado, especialmente em períodos de maior movimentação.