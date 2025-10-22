Pular para o conteúdo

Carro fica pendurado no penhasco em um dos principais pontos turísticos de Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
IMG_3871

Um carro ficou pendurado em uma área de penhasco no Pontal do Atalaia, um dos principais pontos turístico de Arraial do Cabo, na manhã desta terça-feira (21). Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 8h. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo a Defesa Civil de Arraial do Cabo, o veículo estava suspenso em uma área de risco. 

Até o fim da manhã desta terça-feira (21), o carro permanecia no local. O seguro foi acionado pelos proprietários para realizar a remoção com segurança, evitando qualquer risco de queda, segundo a Prefeitura de Arraial do Cabo.

As autoridades reforçam a importância de atenção redobrada ao trafegar por áreas de encosta e ressaltam que o acesso ao Pontal do Atalaia exige cuidado, especialmente em períodos de maior movimentação.

Veja também

image (10)

Artigo: “Quando a proteção vira injustiça”

IMG_3897

Prefeitura de Cabo Frio dá continuidade ao ordenamento na Praia do Pontal de Santo Antônio, em Tamoios

IMG_3874

Secretaria de Serviços Públicos de Cabo Frio realiza intervenções no Buraco do Boi

IMG_3872

Cabo Frio, Araruama, São Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios e Iguaba Grande têm irregularidades que incluem uso indevido de royalties

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.