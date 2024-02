Cartão Dignidade retoma cadastramento em Cabo Frio

Após as festividades de Carnaval, o Cartão Dignidade está novamente à disposição para novos cadastros. Emitido em dois pontos, o cartão pode ser feito na Rua João Pessoa, 516, no bairro Vila Nova, na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, e na Avenida Independência, quadra 15 e lote 16, Unamar, no Shopping UnaPark, no distrito de Tamoios. As solicitações devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

O programa social da Prefeitura, em parceria com a Auto Viação Salineira, possibilita ao cidadão pagar apenas R$1,50 pelo transporte público municipal, limitado a 2 usos diários. Até o dia 16 de fevereiro, foram confeccionados 18.633 cartões dignidade.

Cadastramento

O cidadão que desejar fazer o cadastro precisa apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência e uma recarga mínima de R$20 por meio de débito, dinheiro ou pix. O valor entra como crédito para a pessoa utilizar como passagem nos ônibus.

O cartão é recarregável e a recarga poderá ser feita nos dois pontos de atendimento.

Pontos de Atendimento

Cabo Frio

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

Rua João Pessoa, 516 – Vila Nova

Tamoios

Shopping UnaPark

Avenida Independência, QD 15, LT 16 – Unamar