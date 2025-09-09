Casa da Cultura aldeense recebe noite de clássicos do pop rock nesta quarta-feira

Os amantes do pop rock podem se preparar para uma noite especial na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia. Nesta quarta-feira (10/09), às 19h, o espaço recebe o duo acústico Vini & Kim, que promete encantar o público com um repertório cheio de sucessos nacionais e internacionais que marcaram época. A apresentação integra o projeto Concerto Gabriel Joaquim, realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura. A entrada é gratuita e sujeita à lotação do espaço, que comporta 60 lugares.

Para o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, o show será motivo de celebração. “É uma alegria receber na Casa da Cultura uma dupla jovem, que está iniciando um trabalho conjunto, e poderá para mostrar o seu talento na cidade em que moram. Será uma noite muito especial”, afirmou.

Com a voz marcante de Kim e o violão de Vini, o público poderá reviver clássicos como Mania de Você (Rita Lee), Primeiros Erros (Capital Inicial), Bete Balanço (Cazuza), Linger (The Cranberries) e Back to Black (Amy Winehouse), entre outras canções que prometem emocionar e despertar boas memórias.

Em maio de 2025, o casal decidiu unir seus talentos para um novo projeto musical. A cantora Kim comentou sobre os preparativos para a apresentação. “Nossa expectativa é fazer com que o público conheça o nosso som e o nosso repertório, conseguindo mais pessoas que admiram nosso trabalho e estejam com a gente nos eventos, sendo parte de quem nós somos. Estamos preparando algo que toque as pessoas com músicas nostálgicas, que marcaram época e que as levem para algum momento bom de suas vidas através do canto e do violão”, contou Kim.

Naturais de São Pedro da Aldeia, Vini & Kim já conquistam espaço em barzinhos, festas, casamentos e eventos privados, levando sempre a boa música como marca registrada. A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Av. Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro.