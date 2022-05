Casa de Cultura recebe exposição “Artistas que Saquarema Escolheu” 

A Prefeitura de Saquarema abriu ao público, na Casa de Cultura Walmir Ayala, a exposição “Artistas que Saquarema escolheu – Artistas que escolheram Saquarema”. Fruto da inspiração de 12 artistas, as 32 pinturas expostas, em estilos e tamanhos diversos, falam de pertencimento, fazendo com que a exposição dialogue, no mês de aniversário da cidade, com o significado da arte como forma de inserção.

Ser escolhido ou escolher ser e estar em Saquarema é o ponto de aglutinação tomado pelo artista plástico Nelson Sorama na curadoria dessa exposição de múltiplos artistas que escolheram Saquarema e que foram escolhidos pela cidade para fazerem parte dela. “A exposição retoma um legado do qual Walmir Ayala foi um dos seus mais célebres expoentes. É também justa homenagem ao pintor Antenor de Oliveira, pioneiro em Saquarema e meu mentor, explica Sorama.

“Artistas que Saquarema escolheu – Artistas que escolheram Saquarema” foi organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e estará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, com entrada gratuita, até o dia 03 de junho. A Casa de Cultura Walmir Ayala fica na Rua Coronel Madureira, 88, Centro, em frente à Prefeitura.