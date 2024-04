Casa do Autista abre as portas em Arraial do Cabo

A Casa do Autista abrirá suas portas nesta terça-feira (2), às 14h, na Praia dos Anjos. Em cerimônia realizada nesta manhã, a Prefeitura reuniu assistidos, familiares, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psiquiatras e auxiliares terapêuticos para mostrar com exclusividade o projeto finalizado.

A abertura coincide com o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, marcando um passo importante na promoção da inclusão e cuidado com pessoas dentro do espectro autista. O espaço homenageia Paulo Roberto Gomes dos Santos, um cabista que viveu com Transtorno do Espectro Autista e faleceu em 02 de abril de 2022, aos 68 anos.

Confira como vai funcionar a Casa do Autista Paulo Roberto Gomes dos Santos.

Crianças e adolescentes com idades entre 2 e 17 anos, já em atendimento nas unidades do município como CAPS, Policlínica e ESFs, darão continuidade ao tratamento no novo espaço. Para aqueles que serão atendidos pela primeira vez, o encaminhamento será realizado através do sistema de regulação do município.

O atendimento especializado inclui acolhimento, avaliação multiprofissional e atendimento psiquiátrico e terapêutico. Profissionais de diversas áreas da saúde disponíveis para atendimento, oferecendo serviços que consideram as necessidades individuais de cada assistido, incluindo avaliação do perfil sensorial, habilidades e desafios específicos.

Se o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista não for confirmado, a pessoa receberá orientações e será encaminhada para o tratamento adequado em outra unidade.

O funcionamento da Casa será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com exceção das terças-feiras à tarde, reservadas para reuniões da equipe multidisciplinar. O espaço fica localizado na Rua Fernando de Melo, nº 64.

“Hoje o município dá um passo importante para cuidar de crianças e adolescentes que tem o transtorno do espectro autista. Essa Casa foi pensada pela equipe da secretaria de saúde para proporcionar acolhimento aos assistidos e a família. Nos esperamos que a Casa da Autista seja um lugar de desenvolvimento, sendo um centro de apoio e referência”, afirmou o Prefeito.