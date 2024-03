Casa do Autista será aberta na terça, 2 de abril, em Arraial do Cabo

Acolhimento, testes, diagnósticos e terapia infantil. Todos esses serviços serão oferecidos na Casa do Autista, que será aberta a população no início do mês que vem em Arraial do Cabo. O espaço foi criado para garantir os direitos para pessoas com autismo, somando com toda a rede de apoio já existente no município, para possibilitar a ampliação do atendimento, acolhendo as famílias.

No local, serão atendidas crianças e adolescentes com idade entre 2 e 17 anos. A unidade terá uma equipe multidisciplinar responsável pelo acolhimento dessas pessoas, acompanhamento, fortalecimento de vínculos e encaminhamento adequado, de acordo com a indicação. Para cada paciente será feito o plano terapêutico individual.

É importante ressaltar que todo o atendimento voltado para os pacientes com autismo que era feito em outras unidades, será realizado neste novo espaço. Por exemplo, quem era acolhido no CAPS agora atendido na Casa do Autista. Desta forma, os mesmos serviços oferecidos serão disponibilizados para os assistidos.

O espaço oferece atendimento clínico com médicos e terapêutico com psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, fisioterapeutas, fisioterapeuta, psiquiatra infantil e farmacêutica, entre outros. A Casa do Autista conta também com sala sensorial totalmente adaptada para pacientes com autismo e apoio das assistentes sociais.

“A Casa do Autista representa um grande avanço para as famílias. Nosso objetivo é minimizar o sofrimento das mães que tanto lutam por uma melhor qualidade de vida para seus filhos. O projeto foi elaborado a quatro mãos, ou seja, com a participação dos profissionais da saúde, pais e mães, além da sociedade civil”, afirmou Marcelo Magno, prefeito de Arraial do Cabo.

A partir de agora, as mães, pais, responsáveis e seus filhos terão um atendimento com dignidade. A solenidade de entrega ocorre no dia 2 de abril, na Rua Fernando Mello, nº64, no bairro Baleia.